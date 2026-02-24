Скидки
«Очень неприятный игрок». Хачанов — о предстоящем матче с Бруксби в Дубае
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своего предстоящего соперника по второму кругу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Хачанов встретится с 49-м номером рейтинга американцем Дженсоном Бруксби.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:00 МСК
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Он очень такой неприятный, уникальный игрок, честно сказать. Вопрос в его ударах, как он ведёт свою игру, как бы он такой очень вязкий, очень плоские удары у него, достаёт очень много мячей, хорошо подаёт, хорошо принимает. Такой очень стабильный, так скажем, игрок. У меня первый матч с ним был вообще не очень хороший в Индиан-Уэллсе пару лет назад.

В том году я смог взять реванш в Цинциннати, когда уже был в форме, в принципе, и приехал из Канады. Поэтому, опять же, другой матч, новая история, буду стараться. Тяжёлый матч», — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

