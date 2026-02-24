«Очень неприятный игрок». Хачанов — о предстоящем матче с Бруксби в Дубае

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов оценил своего предстоящего соперника по второму кругу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Хачанов встретится с 49-м номером рейтинга американцем Дженсоном Бруксби.

«Он очень такой неприятный, уникальный игрок, честно сказать. Вопрос в его ударах, как он ведёт свою игру, как бы он такой очень вязкий, очень плоские удары у него, достаёт очень много мячей, хорошо подаёт, хорошо принимает. Такой очень стабильный, так скажем, игрок. У меня первый матч с ним был вообще не очень хороший в Индиан-Уэллсе пару лет назад.

В том году я смог взять реванш в Цинциннати, когда уже был в форме, в принципе, и приехал из Канады. Поэтому, опять же, другой матч, новая история, буду стараться. Тяжёлый матч», — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».