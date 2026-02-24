Скидки
Евгений Кафельников выразил надежду на возвращение 40-летней Светланы Кузнецовой в WTA-тур

Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников заявил, что хотел бы увидеть возвращение в профессиональный теннис двукратной чемпионки ТБШ Светланы Кузнецовой. Сейчас Светлане 40 лет, в последний раз она играла на турнирах WTA в 2021 году.

«Мне больше бы хотелось, чтобы Света Кузнецова каким-то образом возобновила свою карьеру, потому что, ну, если кто и имеет шансы каких-то выдающихся результатов добиться после такой определённой паузы, так это она.

Мы надеемся, что Света примет решение и вернётся на теннисный корт. Наверняка у неё какие-то такие мысли есть. И вот очень хочется, чтобы эти мысли материализовались», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Комментарии
