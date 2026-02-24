Скидки
Кафельников объяснил, почему ждёт завершения карьеры Веры Звонарёвой

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников заявил, что хотел бы увидеть бывшую вторую ракетку мира российскую теннисистку Веру Звонарёву в качестве тренера.

«Единственное, что могу сказать, я просто уверен: как только придёт тот день, когда реально Вера повесит ракетку как действующая спортсменка на гвоздь, она будет идеальным наставником. Я, честно говоря, жду этого момента больше, чем, допустим, победу её в турнире «Большого шлема», потому что действительно сейчас очень большой дефицит квалифицированных специалистов в теннисе.

Я просто уверен в опыте, который Вера приобрела, играя сама, а она какое-то время уже и была наставником, тренировала. Я надеюсь очень, что она вернётся, когда действительно наиграется вдоволь, когда уже всё, ей уже играть самой будет невмоготу, и будет тренировать.

Я уверен, что у неё будут очень-очень классные теннисисты, которых она будет вести и, вполне возможно, доведёт до самых ведущих позиций», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

Новости. Теннис
