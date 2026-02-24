Скидки
Хачанов — о жизни в Дубае: дом — Москва, всегда-всегда будет и останется

Хачанов — о жизни в Дубае: дом — Москва, всегда-всегда будет и останется
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о впечатлениях от турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где он живёт и тренируется.

— Здесь практически домашний турнир для тебя: и жена, и семья, и все тренеры здесь. Так и чувствуется, что это дом, да?
— Ну, как сказать, конечно же, я сейчас здесь живу, резидент. Дом – Москва, само собой, всегда-всегда будет и останется. Но на данный момент опять же очень много я вижу людей из Армении, из России, Казахстана, из стран СНГ, которые приехали сюда. В России нет турниров ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, кроме выставочного турнира. Людям нравится, приезжают отдохнуть и совместить полезное с приятным, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Комментарии
