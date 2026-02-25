«Так будет проще, нет?» Бублик разговаривал на русском языке в интервью на корте в Дубае

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на русском языке обращался к болельщикам в послематчевом интервью на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В среду, 24 февраля, в первом круге он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:4.

– У меня здесь много болельщиков. (По-русски) Спасибо большое, друзья!

– Переведите для всех остальных.

– По-моему, я могу говорить здесь на русском. (По-русски) Мне кажется, я могу здесь вот так разговаривать. Так будет проще, нет? (улыбается) — сказал Бублик.

На «пятисотнике» в Дубае среди зрителей присутствует много русскоговорящих болельщиков, которые поддерживают российских теннисистов и Александра Бублика, представляющего Казахстан.