«Так будет проще, нет?» Бублик разговаривал на русском языке в интервью на корте в Дубае

Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик на русском языке обращался к болельщикам в послематчевом интервью на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В среду, 24 февраля, в первом круге он обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:4.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 15:10 МСК
Ян-Леннард Штруфф
80
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

– У меня здесь много болельщиков. (По-русски) Спасибо большое, друзья!

– Переведите для всех остальных.
– По-моему, я могу говорить здесь на русском. (По-русски) Мне кажется, я могу здесь вот так разговаривать. Так будет проще, нет? (улыбается) — сказал Бублик.

На «пятисотнике» в Дубае среди зрителей присутствует много русскоговорящих болельщиков, которые поддерживают российских теннисистов и Александра Бублика, представляющего Казахстан.

Хачанов — о жизни в Дубае: дом — Москва, всегда-всегда будет и останется
