Винус Уильямс — Айла Томлянович, результат матча 24 февраля 2026, счёт 0:2, первый круг, турнир WTA 250 Остин

45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

Остин. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 21:55 МСК
Винус Уильямс
560
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Айла Томлянович
74
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Уильямс выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томлянович пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге турнира в Остине Айла Томлянович сыграет с американкой Ивой Йович. Винус Уильямс выступит в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс.

