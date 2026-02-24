45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине
Поделиться
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.
Остин. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 21:55 МСК
560
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
74
Айла Томлянович
А. Томлянович
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Уильямс выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томлянович пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге турнира в Остине Айла Томлянович сыграет с американкой Ивой Йович. Винус Уильямс выступит в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс.
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
20:23
-
19:44
-
19:29
-
19:01
-
18:49
-
18:34
-
17:06
-
16:25
-
16:16
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
11:56
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:50