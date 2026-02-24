45-летняя Винус Уильямс в двух сетах проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Остине

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович (74-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Уильямс выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томлянович пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге турнира в Остине Айла Томлянович сыграет с американкой Ивой Йович. Винус Уильямс выступит в парном разряде в дуэте с Питон Стирнс.