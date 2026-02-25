«Это не та Серена с внушительными объёмами». Кафельников — о возможном возвращении Уильямс

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников высказался о возможном возвращении 23-кратной чемпионки мэйджоров 44-летней американской теннисистки Серены Уильямс в WTA-тур.

«Вопрос не стоит уже как «если», вопрос – когда, когда это произойдёт. Не было ещё ни одного ролика, где бы мы видели, как она играет или тренируется на корте, да, но её внешний вид внушает оптимизм, что это не та Серена Уильямс, которая была три-четыре года назад, с внушительными объёмами. Она наверняка хочет выйти вновь на теннисный корт и доставить удовольствие своей игрой болельщикам», — сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.