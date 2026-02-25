Стефанос Циципас вылетит из топ-40 рейтинга ATP впервые с 2018 года
Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас покинет топ-40 рейтинга ATP после поражения в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он проиграл французу Уго Умберу со счётом 4:6, 5:7.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 18:10 МСК
37
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
30
Стефанос Циципас
С. Циципас
Циципас не смог защитить титул чемпиона турнира в Дубае, он потеряет 450 рейтинговых очков и с 30-й позиции опустится как минимум на 12 мест. На данный момент в лайв-рейтинге он является 42-й ракеткой мира.
В последний раз за пределами топ-40 Стефанос Циципас находился весной 2018 года, когда ему было 19 лет. В 2025 году грек выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае.
