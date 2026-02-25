Скидки
Стефанос Циципас вылетит из топ-40 рейтинга ATP впервые с 2018 года

Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас покинет топ-40 рейтинга ATP после поражения в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он проиграл французу Уго Умберу со счётом 4:6, 5:7.

Циципас не смог защитить титул чемпиона турнира в Дубае, он потеряет 450 рейтинговых очков и с 30-й позиции опустится как минимум на 12 мест. На данный момент в лайв-рейтинге он является 42-й ракеткой мира.

В последний раз за пределами топ-40 Стефанос Циципас находился весной 2018 года, когда ему было 19 лет. В 2025 году грек выиграл один титул — «пятисотник» в Дубае.

Стефанос Циципас проиграл в первом круге на турнире ATP-500 в Дубае, где защищал титул
