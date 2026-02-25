Рублёв — о турнире в Дубае: прямо почувствовал себя дома, почти весь стадион был русским

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об особой поддержке зрителей на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал победу над французом Валентеном Руае — 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— После матча ты целый час раздавал автографы. Можно ли сказать, что на данный момент Дубай – турнир с наибольшим количеством российских болельщиков?
— Ну конечно, сегодня, мне кажется, почти весь стадион был русский, поэтому безумно благодарен. Очень скучаю по такой атмосфере, очень такого не хватает, не знаю, прямо да, почувствовал себя дома, поэтому безумно-безумно благодарен, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».
На «пятисотнике» в Дубае среди зрителей присутствует много русскоговорящих болельщиков, которые поддерживают российских теннисистов и Александра Бублика, представляющего Казахстан.
- 25 февраля 2026
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
20:23
-
19:44
-
19:29
-
19:01
-
18:49
-
18:34
-
17:06
-
16:25
-
16:16
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
11:56
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:29
-
10:01
-
09:50