Рублёв — о турнире в Дубае: прямо почувствовал себя дома, почти весь стадион был русским

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об особой поддержке зрителей на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал победу над французом Валентеном Руае — 6:3, 6:4.

— После матча ты целый час раздавал автографы. Можно ли сказать, что на данный момент Дубай – турнир с наибольшим количеством российских болельщиков?

— Ну конечно, сегодня, мне кажется, почти весь стадион был русский, поэтому безумно благодарен. Очень скучаю по такой атмосфере, очень такого не хватает, не знаю, прямо да, почувствовал себя дома, поэтому безумно-безумно благодарен, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

На «пятисотнике» в Дубае среди зрителей присутствует много русскоговорящих болельщиков, которые поддерживают российских теннисистов и Александра Бублика, представляющего Казахстан.