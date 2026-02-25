Даниил Медведев высказался о раннем времени начала матча первого круга на ATP-500 в Дубае

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал раннее время начала матча первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае с 262-м в мировом рейтинге китайцем Цзюнчэн Шаном. Посеянный третьим Медведев выиграл со счётом 6:1, 6:3, матч начался в 13:15 мск (14:15 по местному времени).

— Ты сам решил играть так рано?

— Нет. Я, в принципе, не так часто о чём-то прошу — ну, как мне кажется, может быть, турниры скажут: Медведев постоянно что-то просит. Мне кажется, я не так часто конкретно прошу какое-то время. В принципе, я всегда говорил, что предпочитаю играть ночью, но как бы у меня были турниры, где я играл каждый день в 11:00 и выигрывал «Мастерс», и всё такое, поэтому, как поставили, так поставили, и всё было прекрасно, — рассказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Во втором круге турнира в Дубае Медведев сыграет с 99-й ракеткой мира 40-летним швейцарцем Стэном Вавринкой.

Материалы по теме Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой во втором круге «пятисотника» в Дубае

Видео: Как Даниил Медведев побеждал лучших