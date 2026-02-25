Рублёв — о победе в 1-м круге ATP-500 в Дубае: челлендж, который сам себе поставил, прошёл

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае с 54-м в мировом рейтинге французом Валентеном Руае. Посеянный пятым Рублёв выиграл со счётом 6:3, 6:4.

— Очень рад, что получилось выиграть в двух сетах. Очень рад, что получилось взять реванш, то есть челлендж свой, который сам себе поставил, прошёл, поэтому очень доволен, в принципе, рад, что получилось выиграть уверенно.

— Что касается удара слева, ты явно добавил мощности, правда?

— Дай бог. Если добавил, то шикарно. По крайней мере, работаю над этим, чтобы добавить, играть агрессивнее, играть разнообразнее. Вот. Благодаря разнообразию смог последний гейм выиграть на счёте 5:4, поэтому посмотрим, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

Во втором круге турнира в Дубае Рублёв сыграет с 37-й ракеткой мира французом Уго Умбером.

Видео: Подготовка Андрея Рублёва к сезону-2026