Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв рассказал, что думает об Уго Умбере перед матчем с ним в Дубае

Андрей Рублёв рассказал, что думает об Уго Умбере перед матчем с ним в Дубае
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сопернике в предстоящем матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае с 37-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Да что, он классный игрок – вот что я о нём думаю, думаю, что будет тяжёлый матч, потому что он очень агрессивный, он борется до конца, он очень такой на подъёме всегда. У него бывают дни, когда он стреляет со всех позиций и попадает, поэтому будет тяжёлый матч, и хорошая опять проверка для меня, посмотрим, насколько у меня получится добавлять, добавлять развитие игры и насколько это получится внедрять с такими вот соперниками», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

Матч между посеянным пятым Андреем Рублёвым и Уго Умбером начнётся ориентировочно в 18:00 мск 25 февраля.

Календарь турнира ATP-500 в Дубае
Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Материалы по теме
Рублёв — о победе в 1-м круге ATP-500 в Дубае: челлендж, который сам себе поставил, прошёл

Видео: Подготовка Андрея Рублёва к сезону-2026

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android