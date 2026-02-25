Андрей Рублёв рассказал, что думает об Уго Умбере перед матчем с ним в Дубае

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сопернике в предстоящем матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Дубае с 37-м в мировом рейтинге французом Уго Умбером.
«Да что, он классный игрок – вот что я о нём думаю, думаю, что будет тяжёлый матч, потому что он очень агрессивный, он борется до конца, он очень такой на подъёме всегда. У него бывают дни, когда он стреляет со всех позиций и попадает, поэтому будет тяжёлый матч, и хорошая опять проверка для меня, посмотрим, насколько у меня получится добавлять, добавлять развитие игры и насколько это получится внедрять с такими вот соперниками», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».
Матч между посеянным пятым Андреем Рублёвым и Уго Умбером начнётся ориентировочно в 18:00 мск 25 февраля.
Видео: Подготовка Андрея Рублёва к сезону-2026
