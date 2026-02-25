Григор Димитров проиграл в первом круге «пятисотника» в Акапулько

В ночь с 24 на 25 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между 44-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии и 63-м в мировом рейтинге французом Теренсом Атманом. Встреча закончилась победой Атмана в двух сетах — 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Атман пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Димитров выполнил четыре эйса при четырёх двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

Во втором круге турнира ATP-500 в Акапулько Теренс Атман встретится со 114-й ракеткой мира испанцем Рафаэлем Ходаром.