Теренс Атман — Григор Димитров, результат матча 25 февраля 2026, счет 2:0, 1-й круг ATP-500 в Акапулько

Григор Димитров проиграл в первом круге «пятисотника» в Акапулько
В ночь с 24 на 25 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между 44-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии и 63-м в мировом рейтинге французом Теренсом Атманом. Встреча закончилась победой Атмана в двух сетах — 6:3, 6:3.

Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 03:10 МСК
Теренс Атман
63
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Григор Димитров
44
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Атман пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Димитров выполнил четыре эйса при четырёх двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

Во втором круге турнира ATP-500 в Акапулько Теренс Атман встретится со 114-й ракеткой мира испанцем Рафаэлем Ходаром.

