Анастасия Захарова — Мэри Стояна, результат матча 25 февраля 2026, счёт 2:1, первый круг, турнир WTA 250 Остин

Анастасия Захарова выиграла Мэри Стояну в первом круге турнира WTA-250 в Остине
88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг на турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге она обыграла американку Мэри Стояну (176-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Остин. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 04:05 МСК
Анастасия Захарова
88
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 4
         
Мэри Стояна
176
США
Мэри Стояна
М. Стояна

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Захарова реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Стояну три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Остине Анастасия Захарова сыграет с ещё одной американкой Эшлин Крюгер (103-й номер рейтинга WTA), которая в первом круге обыграла соотечественницу Кэти Макнелли (67-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:5).

