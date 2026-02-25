Анастасия Захарова выиграла Мэри Стояну в первом круге турнира WTA-250 в Остине
Поделиться
88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг на турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге она обыграла американку Мэри Стояну (176-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:2, 6:4.
Остин. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 04:05 МСК
88
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
176
Мэри Стояна
М. Стояна
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Захарова реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Стояну три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Остине Анастасия Захарова сыграет с ещё одной американкой Эшлин Крюгер (103-й номер рейтинга WTA), которая в первом круге обыграла соотечественницу Кэти Макнелли (67-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:5).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
20:23
-
19:44
-
19:29
-
19:01
-
18:49
-
18:34
-
17:06
-
16:25
-
16:16
-
14:40
-
14:31
-
13:16
-
12:37
-
12:31
-
12:30
-
11:56