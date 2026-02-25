Анастасия Захарова выиграла Мэри Стояну в первом круге турнира WTA-250 в Остине

88-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй круг на турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге она обыграла американку Мэри Стояну (176-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Захарова реализовала пять брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Стояну три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Остине Анастасия Захарова сыграет с ещё одной американкой Эшлин Крюгер (103-й номер рейтинга WTA), которая в первом круге обыграла соотечественницу Кэти Макнелли (67-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:1, 7:6 (7:5).