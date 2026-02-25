Александр Зверев обыграл Корентена Муте в первом круге «пятисотника» в Акапулько
25 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между 4-й ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и французом Корентен Муте (35-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась победой Зверева в двух сетах — 6:2, 6:4.
Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 05:05 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
35
Корентен Муте
К. Муте
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Зверев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнта. Муте выполнил два эйса при одной двойной ошибке.
Во втором круге турнира ATP-500 в Акапулько Зверев встретится со 84-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл в первом круге 108-ю ракетку мира австралийца Тристана Скулкейта (6:2, 6:2).
