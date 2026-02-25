Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Корентен Муте, результат матча 25 февраля 2026, счет 2:0, 1-й круг ATP-500 в Акапулько

Александр Зверев обыграл Корентена Муте в первом круге «пятисотника» в Акапулько
Комментарии

25 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между 4-й ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и французом Корентен Муте (35-й в рейтинге ATP). Встреча закончилась победой Зверева в двух сетах — 6:2, 6:4.

Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 05:05 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Корентен Муте
35
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Зверев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнта. Муте выполнил два эйса при одной двойной ошибке.

Во втором круге турнира ATP-500 в Акапулько Зверев встретится со 84-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем, который обыграл в первом круге 108-ю ракетку мира австралийца Тристана Скулкейта (6:2, 6:2).

Календарь ATP-500 в Акапулько
Турнирная сетка ATP-500 в Акапулько
Материалы по теме
Анастасия Захарова выиграла Мэри Стояну в первом круге турнира WTA-250 в Остине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android