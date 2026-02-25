Рууд проиграл Ибину на старте «пятисотника» в Акапулько
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в первом круге турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) уступил сопернику из Китая У Ибину, занимающему в рейтинге ATP 142-е место, и не смог пройти дальше. Встреча соперников продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7).
Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 07:00 МСК
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
142
У Ибин
У. Ибин
По ходу матча Рууд сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. У Ибин подал навылет шесть раз, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.
Далее Ибин сыграет с соперником из Японии Со Симабукуро, являющимся 130-й ракеткой мира.
