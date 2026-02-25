Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — У Ибин, результат матча 25 февраля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP 500 Акапулько

Рууд проиграл Ибину на старте «пятисотника» в Акапулько
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в первом круге турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика) уступил сопернику из Китая У Ибину, занимающему в рейтинге ATP 142-е место, и не смог пройти дальше. Встреча соперников продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7).

Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 07:00 МСК
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 1
7 7 		7 7
         
У Ибин
142
Китай
У Ибин
У. Ибин

По ходу матча Рууд сделал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. У Ибин подал навылет шесть раз, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Далее Ибин сыграет с соперником из Японии Со Симабукуро, являющимся 130-й ракеткой мира.

Сетка турнира ATP-500 в Акапулько
Материалы по теме
Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Live
Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android