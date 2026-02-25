Скидки
Дамир Джумхур — Гаэль Монфис, результат матча 25 февраля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP 500 Акапулько

Монфис обыграл Джумхура и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии

130-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис в первом круге турнира категории ATP-500 обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего в рейтинге ATP 60-е место, и вышел во второй круг турнира. Встреча соперников продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 07:15 МСК
Дамир Джумхур
60
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Гаэль Монфис
170
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

По ходу матча Джумхур не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Монфис подал навылет восемь раз, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

Далее Монфис сыграет с монегаском Валантеном Вашеро, являющимся 27-й ракеткой мира.

Сетка турнира ATP-500 в Акапулько
