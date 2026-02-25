Монфис обыграл Джумхура и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько
130-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис в первом круге турнира категории ATP-500 обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, занимающего в рейтинге ATP 60-е место, и вышел во второй круг турнира. Встреча соперников продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Акапулько. 1-й круг
25 февраля 2026, среда. 07:15 МСК
60
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
170
Гаэль Монфис
Г. Монфис
По ходу матча Джумхур не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Монфис подал навылет восемь раз, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
Далее Монфис сыграет с монегаском Валантеном Вашеро, являющимся 27-й ракеткой мира.
