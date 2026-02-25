Скидки
Медведев — Вавринка: текстовая-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-500 в Дубае

Сегодня, 25 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В матче второго круга сразятся 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и представитель Швейцарии Стэн Вавринка, занимающий в рейтинге ATP 99-е место.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:00 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Начало встречи запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Вавринкой.

По личным встречам впереди Даниил — 3-2. Первые два матча остались за Медведевым — на Уимблдоне-2017, где он одержал свою первую в карьере победу в основных сетках ТБШ, и на US Open — 2019, где впервые дошёл до финала мэйджора — там с Вавринкой он встретился в четвертьфинале. После этого Стэн взял реванш в четвёртом круге АО-2020, а затем победил ещё в Метце в 2022 году. В декабре 2022-го Даниил выиграл у швейцарца в полуфинале Эр-Рияда, но выставочные турниры в счёт личных встреч не идут. Последний поединок состоялся в первом круге Роттердама-2025 и завершился победой россиянина со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:1.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
