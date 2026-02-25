Скидки
«Пробую новые вещи». Зверев рассказал, какие изменения внёс в свою игру в 2026 году

«Пробую новые вещи». Зверев рассказал, какие изменения внёс в свою игру в 2026 году
Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об изменениях, которые он внёс в свою игру к 2026 году.

«После Открытого чемпионата Австралии я не играл ничего. Взял паузу, провёл хорошие тренировки, потому что хочу продолжать играть определённым образом и в конкретном стиле, а это требует серьёзных тренировок и корректировок. Для меня это совсем другая игра по сравнению с прошлым годом, я пробую новые вещи. Приехал сюда несколько дней назад, так что у меня было время на тренировки и на попытку провести хороший турнир.

Я играю агрессивнее, стараюсь бить по мячу гораздо сильнее. Пытаюсь не выигрывать только за счёт лучшей физики в некоторые моменты, а доминировать в матчах. Это основная корректировка, которую я сделал в предсезонке для этого года, стараюсь держаться этого стиля и посмотреть, что он мне принесёт», — приводит слова Зверева Tennis TV.

Александр Зверев обыграл Корентена Муте в первом круге «пятисотника» в Акапулько
