«Я разочарована». Пегула — о снятии с турнира в Остине, где должна была защищать титул

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала снятие с турнира категории WTA-250 в Остине (США), где должна была защищать титул.

Остин. 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 19:40 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Отменён
Ребекка Шрамкова
102
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

«Я разочарована тем, что не смогу защищать титул в Остине. Я люблю этот турнир и храню отличные воспоминания от прошлого года. Надеюсь, смогу вернуться в будущем», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

В прошлогоднем финале в Остине Пегула обыграла соотечественницу Маккартни Кесслер со счётом 7:5, 6:2. В этом году в первом круге соревнований Джессика должна была сыграть с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой. Ранее в этом сезоне Пегула стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дубае.

«Горжусь тем, чего достигла». Пегула — о победе на «тысячнике» в Дубае
