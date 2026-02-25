Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: расписание матчей 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжится розыгрыш турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня турнира.

Турнир АТР-500, 2026 год. Дубай. Второй круг. Расписание матчей 25 февраля (время московское):

13:00. Даниил Медведев — Стэн Вавринка (Швейцария);

13:00. Карен Хачанов — Дженсон Бруксби (США).

14:30. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Иржи Легечка (Чехия);

15:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);

16:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Бублик (Казахстан);

18:00. Андрей Рублёв — Уго Умбер (Франция);

18:00. Якуб Меншик (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия);