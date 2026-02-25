Скидки
Медведев призвал пересмотреть рейтинговую систему, чтобы облегчить нагрузку на игроков

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что, если бы менее масштабные турниры не учитывались в рейтинге, это снизило бы давление на игроков, которые критиковали 11-месячный календарь.

«Это единственный способ сократить тур. Этого никогда не случится из-за лицензий, и ATP не хватит денег, чтобы выкупить всё. Другие турниры не скажут: «Ладно, мы выбываем», потому что потеряют деньги. Это бизнес. При текущей структуре ATP-тура ничего не изменится, по крайней мере, пока я играю. Сделайте четыре турнира «Большого шлема»… 11 «Мастерсов». Остальные — возможно, без очков.

Все говорили: «Да, но тебе не обязательно играть», но если он хочет в Турин, то должен, даже если турнир не обязательный. Прошлой весной я сыграл семь турниров подряд. Нужно ли было? Нет. Я плохо начал год, может, наберу 100 очков здесь, 200 там. Если бы очков не было, решение было бы проще», — приводит слова Медведева Reuters.

