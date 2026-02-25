Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейг Тайли стал генеральным директором USTA. Он 13 лет руководил Tennis Australia

Крейг Тайли стал генеральным директором USTA. Он 13 лет руководил Tennis Australia
Комментарии

Крейг Тайли покинул пост генерального директора Tennis Australia и стал генеральным директором Ассоциации тенниса США (USTA). Об этом сообщается на сайте организации. Он сменит Лью Шерра, который перешёл в бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс». Крейг приступит к обязанностям в этом году, но точная дата не сообщается.

«Для меня большая честь вступить в должность генерального директора USTA в конце этого года. Я давно восхищаюсь лидерством организации в развитии тенниса по всей стране и выдающимся успехом US Open. Теннис сформировал мою жизнь — личную и профессиональную, — и, поскольку я начал свой теннисный путь в США как тренер-чемпион NCAA, эта возможность кажется моментом полного круга. Взволнован возвращением в американский теннис и работой с нашим лидерством на местном и национальном уровнях, чтобы продолжать расширять охват, влияние и будущее спорта», — сказал Тайли.

Напомним, Крейг Тайли возглавлял Tennis Australia с 2013 года, с 2006 года он был директором Australian Open.

Материалы по теме
Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Live
Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android