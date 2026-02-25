Крейг Тайли стал генеральным директором USTA. Он 13 лет руководил Tennis Australia

Крейг Тайли покинул пост генерального директора Tennis Australia и стал генеральным директором Ассоциации тенниса США (USTA). Об этом сообщается на сайте организации. Он сменит Лью Шерра, который перешёл в бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс». Крейг приступит к обязанностям в этом году, но точная дата не сообщается.

«Для меня большая честь вступить в должность генерального директора USTA в конце этого года. Я давно восхищаюсь лидерством организации в развитии тенниса по всей стране и выдающимся успехом US Open. Теннис сформировал мою жизнь — личную и профессиональную, — и, поскольку я начал свой теннисный путь в США как тренер-чемпион NCAA, эта возможность кажется моментом полного круга. Взволнован возвращением в американский теннис и работой с нашим лидерством на местном и национальном уровнях, чтобы продолжать расширять охват, влияние и будущее спорта», — сказал Тайли.

Напомним, Крейг Тайли возглавлял Tennis Australia с 2013 года, с 2006 года он был директором Australian Open.