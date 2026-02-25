Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв на корте по-русски поблагодарил болельщиков после победы над Руае в Дубае

Рублёв на корте по-русски поблагодарил болельщиков после победы над Руае в Дубае
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на русском языке выразил благодарность болельщикам за поддержку после победы над соперником из Франции Валентеном Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2026, вторник. 20:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Валентен Руае
54
Франция
Валентен Руае
В. Руае

Во время послематчевого интервью на корте Рублёв на слова журналистки о том, что на матче присутствует много людей, болеющих за него, по-русски сказал: «Спасибо всем большое. Безумно-безумно приятно».

В первом круге Рублёв обыграл Руае в двух сетах (6:3, 6:4). В следующем круге россиянин сыграет с ещё одним французским теннисистом Уго Умбером, занимающим в рейтинге ATP 37-е место. Встреча запланирована на среду, 25 февраля.

Материалы по теме
Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Live
Медведев рвётся в 1/4 финала Дубая! Ещё играют Хачанов, Бублик и Рублёв. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android