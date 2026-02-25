Рублёв на корте по-русски поблагодарил болельщиков после победы над Руае в Дубае

18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв на русском языке выразил благодарность болельщикам за поддержку после победы над соперником из Франции Валентеном Руае в первом круге турнира ATP-500 в Дубае.

Во время послематчевого интервью на корте Рублёв на слова журналистки о том, что на матче присутствует много людей, болеющих за него, по-русски сказал: «Спасибо всем большое. Безумно-безумно приятно».

В первом круге Рублёв обыграл Руае в двух сетах (6:3, 6:4). В следующем круге россиянин сыграет с ещё одним французским теннисистом Уго Умбером, занимающим в рейтинге ATP 37-е место. Встреча запланирована на среду, 25 февраля.