Рублёв — Умбер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-500 в Дубае

Сегодня, 25 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В матче второго круга сразятся 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Уго Умбер, занимающий в рейтинге ATP 37-е место.

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Уго Умбером.

Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Рублёва (2-2 на турнирах ATP). При этом последний раз они ещё в 2023 году играли — причём тогда трижды за один сезон встретились. Андрей взял верх в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:5, 6:3) и в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (6:2, 6:3), а Умбер между этими поединками победил Рублёва во втором круге «пятисотника» в Пекине — 5:7, 6:3, 7:6(3).