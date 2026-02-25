Скидки
Рублёв — Умбер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-500 в Дубае

Сегодня, 25 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В матче второго круга сразятся 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Уго Умбер, занимающий в рейтинге ATP 37-е место.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Уго Умбером.

Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Рублёва (2-2 на турнирах ATP). При этом последний раз они ещё в 2023 году играли — причём тогда трижды за один сезон встретились. Андрей взял верх в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:5, 6:3) и в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (6:2, 6:3), а Умбер между этими поединками победил Рублёва во втором круге «пятисотника» в Пекине — 5:7, 6:3, 7:6(3).

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
