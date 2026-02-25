Рублёв — Умбер: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира ATP-500 в Дубае

Сегодня, 25 февраля, на хардовых кортах Дубая продолжается турнир категории ATP-500. В матче второго круга сразятся 18-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Уго Умбер, занимающий в рейтинге ATP 37-е место.
|1
|2
|3
|
|
Начало встречи запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Уго Умбером.
Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Рублёва (2-2 на турнирах ATP). При этом последний раз они ещё в 2023 году играли — причём тогда трижды за один сезон встретились. Андрей взял верх в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:5, 6:3) и в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (6:2, 6:3), а Умбер между этими поединками победил Рублёва во втором круге «пятисотника» в Пекине — 5:7, 6:3, 7:6(3).
- 25 февраля 2026
-
16:18
-
15:47
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
11:54
-
11:52
-
11:32
-
11:21
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
08:32
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
20:23