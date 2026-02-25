Скидки
Даниил Медведев — Стэн Вавринка, результат матча 25 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 500 Дубай

Медведев первым вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Дубае, обыграв Вавринку
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, проходящего в Дубае, обыграв во втором круге соперника из Швейцарии Стэна Вавринку, занимающего в рейтинге ATP 99-е место. Встреча спортсменов продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

По ходу матча Медведев подал навылет семь раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Вавринка сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале соперником Медведева станет победитель матча между его соотечественником Кареном Хачановым и американцем Дженсоном Бруксби.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
