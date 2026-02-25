Медведев первым вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Дубае, обыграв Вавринку

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, проходящего в Дубае, обыграв во втором круге соперника из Швейцарии Стэна Вавринку, занимающего в рейтинге ATP 99-е место. Встреча спортсменов продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

По ходу матча Медведев подал навылет семь раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Вавринка сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале соперником Медведева станет победитель матча между его соотечественником Кареном Хачановым и американцем Дженсоном Бруксби.