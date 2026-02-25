Медведев первым вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Дубае, обыграв Вавринку
Поделиться
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинальную стадию турнира категории ATP-500, проходящего в Дубае, обыграв во втором круге соперника из Швейцарии Стэна Вавринку, занимающего в рейтинге ATP 99-е место. Встреча спортсменов продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
99
Стэн Вавринка
С. Вавринка
По ходу матча Медведев подал навылет семь раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Вавринка сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных.
В четвертьфинале соперником Медведева станет победитель матча между его соотечественником Кареном Хачановым и американцем Дженсоном Бруксби.
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
14:32
-
11:54
-
11:52
-
11:32
-
11:21
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
08:32
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35
-
21:31
-
21:17
-
20:23
-
19:44
-
19:29
-
19:01
-
18:49