Хачанов проиграл Бруксби во втором круге турнира ATP-500 в Дубае
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из США Дженсону Бруксби, занимающему в рейтинге ATP 49-е место, во втором круге турнира ATP-500 в Дубае и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменов продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:15 МСК
49
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
По ходу матча Бруксби подал навылет два раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Хачанов сделал семь эйсов, допустил также одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, являющимся 11-й ракеткой мира.
