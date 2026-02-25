Хачанов проиграл Бруксби во втором круге турнира ATP-500 в Дубае

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из США Дженсону Бруксби, занимающему в рейтинге ATP 49-е место, во втором круге турнира ATP-500 в Дубае и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменов продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

По ходу матча Бруксби подал навылет два раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Хачанов сделал семь эйсов, допустил также одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, являющимся 11-й ракеткой мира.