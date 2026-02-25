Скидки
Главная Теннис Новости

Дженсон Бруксби — Карен Хачанов, результат матча 25 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 500 Дубай

Хачанов проиграл Бруксби во втором круге турнира ATP-500 в Дубае
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил сопернику из США Дженсону Бруксби, занимающему в рейтинге ATP 49-е место, во втором круге турнира ATP-500 в Дубае и не смог выйти в четвертьфинал. Встреча спортсменов продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:15 МСК
Дженсон Бруксби
49
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

По ходу матча Бруксби подал навылет два раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Хачанов сделал семь эйсов, допустил также одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, являющимся 11-й ракеткой мира.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
