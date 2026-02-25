«В 41 год пришло время завершать». Вавринка — после поражения от Медведева в Дубае

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о своём последнем выступлении на турнире ATP-500 в Дубае. Во втором круге он проиграл чемпиону US Open — 2021, 11-й ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву со счётом 2:6, 3:6.

«Хочу поблагодарить турнир. Впервые я играл здесь 15 лет назад. Для меня было супер иметь возможность выступить здесь в последний раз. Это мой последний год. Я всегда получал невероятную поддержку. В 41 год пришло время завершать. Надеюсь встретить некоторых из вас в оставшейся части сезона», — приводит слова Вавринки We Love Tennis.