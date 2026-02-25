Скидки
«В 41 год пришло время завершать». Вавринка — после поражения от Медведева в Дубае

Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 99-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о своём последнем выступлении на турнире ATP-500 в Дубае. Во втором круге он проиграл чемпиону US Open — 2021, 11-й ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву со счётом 2:6, 3:6.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Хочу поблагодарить турнир. Впервые я играл здесь 15 лет назад. Для меня было супер иметь возможность выступить здесь в последний раз. Это мой последний год. Я всегда получал невероятную поддержку. В 41 год пришло время завершать. Надеюсь встретить некоторых из вас в оставшейся части сезона», — приводит слова Вавринки We Love Tennis.

