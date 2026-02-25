Даниил Медведев обыграл чемпиона ТБШ впервые с турнира в Роттердаме-2025
Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с турнира ATP-500 в Роттердаме-2025 (387 дней назад) обыграл чемпиона турниров «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 25 февраля, россиянин во втором круге «пятисотника» в Дубае одержал победу над трёхкратным победителем мэйджоров швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 6:2, 6:3.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
99
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Предыдущую победу над чемпионом ТБШ Медведев одержал в Роттердаме также над Вавринкой (6:7 (8:10), 6:4, 6:1).
В четвертьфинале соревнований в Дубае соперником Медведева станет американец Дженсон Бруксби, который во втором круге оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.
