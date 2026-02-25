Скидки
Феликс Оже-Альяссим — Джованни Метче Перрикар, результат матча 25 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 500 Дубай

Оже-Альяссим обыграл Перрикара и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира ATP-500 обыграл соперника из Франции Джованни Мпетчи Перрикара, занимающего в мировом рейтинге 58-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 15:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Джованни Мпетчи Перрикар
58
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

По ходу матча Оже-Альяссим сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Перрикар подал навылет 11 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и чехом Иржи Легечкой.

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
