Оже-Альяссим обыграл Перрикара и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира ATP-500 обыграл соперника из Франции Джованни Мпетчи Перрикара, занимающего в мировом рейтинге 58-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 15:10 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
58
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
По ходу матча Оже-Альяссим сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Перрикар подал навылет 11 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.
В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и чехом Иржи Легечкой.
