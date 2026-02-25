Оже-Альяссим обыграл Перрикара и вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира ATP-500 обыграл соперника из Франции Джованни Мпетчи Перрикара, занимающего в мировом рейтинге 58-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

По ходу матча Оже-Альяссим сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Перрикар подал навылет 11 раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и чехом Иржи Легечкой.