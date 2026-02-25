Скидки
На турнире в Дубае провели торжественную церемонию в честь Стэна Вавринки

Комментарии

На турнире категории ATP-500 в Дубае провели церемонию в честь трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки. Сегодня, 25 февраля, он проиграл во втором круге чемпиону US Open — 2021 россиянину Даниилу Медведеву (11-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Стэн Вавринка
99
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Директор турнира Салах Тахлак и генеральный директор ATP Эно Поло вручили Вавринке традиционный кинжал, памятный торт и фотографии в рамке с воспоминаниями о его выступлениях в Дубае.

Впервые Вавринка выступил в Дубае в 2006 году, где уступил соотечественнику Роджеру Федереру. В этом сезоне 40-летний швейцарец завершит профессиональную карьеру.

