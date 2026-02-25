На турнире в Дубае провели торжественную церемонию в честь Стэна Вавринки
Поделиться
На турнире категории ATP-500 в Дубае провели церемонию в честь трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки. Сегодня, 25 февраля, он проиграл во втором круге чемпиону US Open — 2021 россиянину Даниилу Медведеву (11-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 13:05 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
99
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Директор турнира Салах Тахлак и генеральный директор ATP Эно Поло вручили Вавринке традиционный кинжал, памятный торт и фотографии в рамке с воспоминаниями о его выступлениях в Дубае.
Впервые Вавринка выступил в Дубае в 2006 году, где уступил соотечественнику Роджеру Федереру. В этом сезоне 40-летний швейцарец завершит профессиональную карьеру.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
17:15
-
16:40
-
16:38
-
16:18
-
15:47
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
11:54
-
11:52
-
11:32
-
11:21
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
08:32
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35