На турнире в Дубае провели торжественную церемонию в честь Стэна Вавринки

На турнире категории ATP-500 в Дубае провели церемонию в честь трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Стэна Вавринки. Сегодня, 25 февраля, он проиграл во втором круге чемпиону US Open — 2021 россиянину Даниилу Медведеву (11-й в рейтинге) со счётом 2:6, 3:6.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Директор турнира Салах Тахлак и генеральный директор ATP Эно Поло вручили Вавринке традиционный кинжал, памятный торт и фотографии в рамке с воспоминаниями о его выступлениях в Дубае.

Впервые Вавринка выступил в Дубае в 2006 году, где уступил соотечественнику Роджеру Федереру. В этом сезоне 40-летний швейцарец завершит профессиональную карьеру.