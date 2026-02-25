Иржи Легечка пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
Поделиться
24-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка одержал победу над 124-м номером рейтинга из Испании Пабло Корреньо-Бустой во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 7:6 (8:6), 6:4.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 15:20 МСК
124
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Иржи Легечка
И. Легечка
Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Легечка подал навылет 14 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Карреньо-Буста выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, но реализовал 2 брейк-пойнта из 10.
В 1/4 финала соревнований в Дубае Иржи Легечка сыграет с первым сеяным из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Тот ранее переиграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
17:15
-
16:40
-
16:38
-
16:18
-
15:47
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
11:54
-
11:52
-
11:32
-
11:21
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
08:32
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01
- 24 февраля 2026
-
23:31
-
23:14
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:16
-
21:35