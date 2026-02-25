Скидки
Пабло Карреньо-Буста — Иржи Легечка, результат матча 25 февраля 2026, счёт 0:2, второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Иржи Легечка пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
Иржи Легечка
Комментарии

24-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка одержал победу над 124-м номером рейтинга из Испании Пабло Корреньо-Бустой во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 7:6 (8:6), 6:4.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 15:20 МСК
Пабло Карреньо-Буста
124
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Иржи Легечка
24
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Легечка подал навылет 14 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Карреньо-Буста выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, но реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Иржи Легечка сыграет с первым сеяным из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Тот ранее переиграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.

