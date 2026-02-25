Иржи Легечка пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

24-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка одержал победу над 124-м номером рейтинга из Испании Пабло Корреньо-Бустой во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча длилась 1 час 51 минуту. За это время Легечка подал навылет 14 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Карреньо-Буста выполнил пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки, но реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Иржи Легечка сыграет с первым сеяным из Канады Феликсом Оже-Альяссимом. Тот ранее переиграл француза Джованни Мпетчи Перрикара.