Александр Бублик проиграл Таллону Грикспору во втором круге турнира в Дубае
10-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик уступил 25-му номеру рейтинга из Нидерландов Таллону Грикспору в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 3:6, 6:7 (4:7).
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 17:35 МСК
25
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
10
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время Бублик подал навылет 12 раз, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. Грикспор выполнил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В 1/4 финала соревнований в Дубае Грикспор сразится с сильнейшим в матче между Якубом Меншиком (Чехия) и Алексеем Попыриным (Австралия). Эта встреча также состоится сегодня, 25 февраля.
