Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таллон Грикспор — Александр Бублик, результат матча 25 февраля 2026, счёт 2:0, второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Александр Бублик проиграл Таллону Грикспору во втором круге турнира в Дубае
Александр Бублик
Комментарии

10-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик уступил 25-му номеру рейтинга из Нидерландов Таллону Грикспору в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 3:6, 6:7 (4:7).

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 17:35 МСК
Таллон Грикспор
25
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время Бублик подал навылет 12 раз, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. Грикспор выполнил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Грикспор сразится с сильнейшим в матче между Якубом Меншиком (Чехия) и Алексеем Попыриным (Австралия). Эта встреча также состоится сегодня, 25 февраля.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Иржи Легечка пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android