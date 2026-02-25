Александр Бублик проиграл Таллону Грикспору во втором круге турнира в Дубае

10-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик уступил 25-му номеру рейтинга из Нидерландов Таллону Грикспору в матче второго круга турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время Бублик подал навылет 12 раз, допустил одну двойную ошибку и не реализовал три заработанных брейк-пойнта. Грикспор выполнил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Грикспор сразится с сильнейшим в матче между Якубом Меншиком (Чехия) и Алексеем Попыриным (Австралия). Эта встреча также состоится сегодня, 25 февраля.