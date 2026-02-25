Скидки
Зверев прокомментировал выход во второй круг турнира АТР-500 в Акапулько
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от успешного старта на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика). В матче первого круга немецкий теннисист был сильнее француза Корентена Муте (6:2, 6:4).

«Да, действительно очень хороший матч, Корентен может быть непростым соперником. Особенно если ты сам давно не проводил матчей, как это было у меня. Так что я определённо доволен своим выступлением и с нетерпением жду того, что будет дальше.

Акапулько — это совершенно особенный турнир, особенно из-за покрытия и погодных условий. Приезд заранее помогает лучше привыкнуть к условиям. Сегодня был хороший матч, надеюсь, смогу продолжить в том же духе. Но в целом в этом году хочу получать от тенниса больше удовольствия.

Я становлюсь старше и понимаю, что это не будет длиться вечно. Надеюсь, впереди у меня ещё как минимум 10 лет карьеры, но главное — действительно наслаждаться игрой, на этой неделе особенно», – приводит слова Зверева The Tennis Gazzette.

Во втором круге турнира в Акапулько Зверев сыграет с сербским теннисистом Миомиром Кецмановичем.

