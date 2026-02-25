Скидки
Андрей Рублёв — Уго Умбер, результат матча 25 февраля 2026, счет 2:1, второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл Уго Умбера и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
Андрей Рублёв
Комментарии

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел французского спортсмена Уго Умбера (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:15 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 3
         
Уго Умбер
37
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Матч длился 2 часа 22 минуты. За это время Рублёв совершил 13 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил пять двойных ошибок. Умбер выполнил 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания). Эта встреча также состоится сегодня, 25 февраля.

