Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл Уго Умбера и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел французского спортсмена Уго Умбера (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Матч длился 2 часа 22 минуты. За это время Рублёв совершил 13 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил пять двойных ошибок. Умбер выполнил 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания). Эта встреча также состоится сегодня, 25 февраля.