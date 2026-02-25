Андрей Рублёв в трёх сетах обыграл Уго Умбера и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае
Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв одолел французского спортсмена Уго Умбера (37-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 18:15 МСК
18
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|6
|
|7 7
|3
37
Уго Умбер
У. Умбер
Матч длился 2 часа 22 минуты. За это время Рублёв совершил 13 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил пять двойных ошибок. Умбер выполнил 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта.
В 1/4 финала соревнований в Дубае Андрей Рублёв сыграет с победителем пары Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания). Эта встреча также состоится сегодня, 25 февраля.
