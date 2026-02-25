Роддик назвал ключевые компоненты игры, в которых прибавил Алькарас в последних сезонах

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик рассказал, в каких компонентах игры заметно прибавил семикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас в двух последних сезонах.

«С Карлосом тебе приходится покрывать слишком много разных участков корта. Алькарас подаёт невероятно — его подача намного лучше, чем два года назад.

Его стабильность на бэкхенде тоже значительно выросла по сравнению с тем временем. Даже если ты посылаешь ему тяжёлый, мощный мяч, он всё равно способен войти в корт и перехватить инициативу, это должно психологически давить на соперника.

Если он на полном ходу, если только ты не кто-то вроде Янника Синнера, кто иногда способен опередить его по темпу, я просто не представляю, что с ним можно сделать», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.