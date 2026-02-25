Меншик переиграл Попырина и прошёл в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
Поделиться
Чешский теннисист 13-я ракетка мира Якуб Меншик одолел игрока из Австралии Алексея Попырина (47-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 6:3, 6:2.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 19:20 МСК
13
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
47
Алексей Попырин
А. Попырин
Матч длился 1 час 4 минуты. За время игры Меншику удалось выполнить семь подач навылет, реализовать три брейк-пойнта из пяти, однако теннисист допустил две двойные ошибки. Попырин сделал четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В 1/4 финала соревнований в Дубае Якуб Меншик сыграет с Таллоном Грикспором, который ранее оказался сильнее 10-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика. Счёт — 6:3, 7:6 (7:4).
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
21:04
-
20:36
-
20:35
-
20:11
-
19:32
-
18:59
-
18:22
-
17:15
-
16:40
-
16:38
-
16:18
-
15:47
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
11:54
-
11:52
-
11:32
-
11:21
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
08:32
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57
-
00:48
-
00:32
-
00:19
-
00:01