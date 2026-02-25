Скидки
Якуб Меншик — Алексей Попырин, результат матча 25 февраля 2026, счет 2:0, второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Меншик переиграл Попырина и прошёл в четвертьфинал турнира ATP-500 в Дубае
Якуб Меншик
Комментарии

Чешский теннисист 13-я ракетка мира Якуб Меншик одолел игрока из Австралии Алексея Попырина (47-й номер рейтинга) во втором круге турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 6:3, 6:2.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 19:20 МСК
Якуб Меншик
13
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алексей Попырин
47
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Матч длился 1 час 4 минуты. За время игры Меншику удалось выполнить семь подач навылет, реализовать три брейк-пойнта из пяти, однако теннисист допустил две двойные ошибки. Попырин сделал четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала соревнований в Дубае Якуб Меншик сыграет с Таллоном Грикспором, который ранее оказался сильнее 10-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика. Счёт — 6:3, 7:6 (7:4).

