«Он феноменально подавал». Андрей Рублёв — о матче с Умбером в Дубае

Российский теннисист 18-я ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга турнира АТР-500 в Дубае (ОАЭ) над французом Уго Умбером. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

«Я просто старался делать свою работу, играть в свой теннис, продолжать делать то, что делал. Как только появлялся шанс сыграть агрессивно — идти к сетке, концентрироваться на подаче, подавать мощно, оказывать давление на приёме — я пытался этим пользоваться. Это было непросто, потому что он подавал невероятно сильно.

Просто верил в себя, потому что он подавал феноменально, иногда бил по мячу очень быстро и очень жёстко — и в такие моменты сделать что-то было невозможно, это были чистые виннеры. Но я чувствовал, что в розыгрышах, когда нам удавалось их завязать, могу держаться, могу играть на этом уровне и получать свои шансы.

Поэтому я продолжал верить, что за три сета, за два с половиной часа найдётся хотя бы один гейм, в котором он немного сдаст на подаче или на первых ударах, может быть, я проведу один действительно хороший, даже немного удачный гейм. В итоге так и произошло — и я смог выиграть этот матч», – сказал Рублёв в интервью на корте после матча.