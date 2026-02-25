Скидки
Артур Риндеркнеш — Джек Дрейпер, результат матча 25 февраля 2026, счёт 0:2, второй круг турнира ATP-500 в Дубае

Джек Дрейпер во втором круге турнира в Дубае уступил Артуру Риндеркнешу
15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер не смог обыграть французского спортсмена Артура Риндеркнеша (31-я ракетка мира) во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу француза.

Теперь представитель Франции в 1/4 финала сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 21:00 МСК
Артур Риндеркнеш
31
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 4 6
5 		7 7 4
         
Джек Дрейпер
15
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Матч длился 2 часа 27 минут. За это время Риндеркнеш не допустил ни одной двойной ошибки, совершил 19 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из шести. Дрейпер выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. Француз совершил 30 невынужденных ошибок, а представитель Великобритании — 21.

