Джек Дрейпер во втором круге турнира в Дубае уступил Артуру Риндеркнешу
Поделиться
15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер не смог обыграть французского спортсмена Артура Риндеркнеша (31-я ракетка мира) во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу француза.
Теперь представитель Франции в 1/4 финала сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
Дубай (м). 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 21:00 МСК
31
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|4
15
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Матч длился 2 часа 27 минут. За это время Риндеркнеш не допустил ни одной двойной ошибки, совершил 19 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из шести. Дрейпер выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. Француз совершил 30 невынужденных ошибок, а представитель Великобритании — 21.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
23:54
-
23:38
-
23:28
-
22:47
-
21:04
-
20:36
-
20:35
-
20:11
-
19:32
-
18:59
-
18:22
-
17:15
-
16:40
-
16:38
-
16:18
-
15:47
-
15:06
-
15:00
-
14:32
-
11:54
-
11:52
-
11:32
-
11:21
-
11:04
-
10:49
-
10:40
-
09:43
-
09:31
-
08:32
-
06:36
-
06:07
-
05:02
-
03:14
-
03:08
-
02:57