Джек Дрейпер во втором круге турнира в Дубае уступил Артуру Риндеркнешу

15-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер не смог обыграть французского спортсмена Артура Риндеркнеша (31-я ракетка мира) во втором круге хардового турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Счёт — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу француза.

Теперь представитель Франции в 1/4 финала сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Матч длился 2 часа 27 минут. За это время Риндеркнеш не допустил ни одной двойной ошибки, совершил 19 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из шести. Дрейпер выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. Француз совершил 30 невынужденных ошибок, а представитель Великобритании — 21.