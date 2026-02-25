Селехметьева обыграла Рахимову и вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине
76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в американском Остине, обыграв в матче второго круга представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.
Остин. 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 21:05 МСК
92
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
76
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Рахимова сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх.
За право сыграть в полуфинале турнира Оксана Селехметьева поспорит с победительницей встречи между словенкой Кайей Юван и американской теннисисткой Питон Стирнс.
