Оксана Селехметьева — Камилла Рахимова, результат матча 25 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг WTA-250, Остин

Селехметьева обыграла Рахимову и вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Остине
76-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в американском Остине, обыграв в матче второго круга представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.

Остин. 2-й круг
25 февраля 2026, среда. 21:05 МСК
Камилла Рахимова
92
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Оксана Селехметьева
76
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 10 брейк-пойнтов. Рахимова сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из трёх.

За право сыграть в полуфинале турнира Оксана Селехметьева поспорит с победительницей встречи между словенкой Кайей Юван и американской теннисисткой Питон Стирнс.

