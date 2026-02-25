Турнир АТР-500 в Дубае, 2026 год: результаты матчей 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоялись матчи второго круга турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего игрового дня турнира.

Теннис. Турнир АТР-500 в Дубае (ОАЭ). Второй круг. Результаты матчей 25 февраля:

Даниил Медведев (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:2, 6:3;

Карен Хачанов (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:7 (6:8), 4:6;

Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Иржи Легечка (Чехия) — 6:7 (6:8), 4:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:4, 6:4;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 7:6 (7:4);

Андрей Рублёв (Россия) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3;

Якуб Меншик (Чехия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:4.