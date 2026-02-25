«Игроки вроде Сафина сделали революцию в игре». Агасси — об изменениях в теннисе

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси высказался об изменениях, которые произошли в теннисе, отметив роль россиянина Марата Сафина.

«Без сомнения, теннис изменился, но, как и все виды спорта, прогресс в тренировках, спортивной науке и оснащении ускорил этот процесс. Когда я начинал, у игроков обычно были чётко выраженные профили с очевидными сильными и слабыми сторонами – мы знали, что легко можем найти слабое место у соперника. Были более высокие и агрессивные игроки, но, как правило, им не хватало подвижности. Некоторые хорошо подавали, были ловкими и мобильными, но им не хватало силы или способности легко выигрывать очки с подачи. Игроки вроде Марата Сафина сделали революцию в игре, когда появились – они могли доминировать с обоих флангов с первого удара и при этом обладали отличной мобильностью. Это явление стало более распространённым.

Кроме того, благодаря всем доступным ресурсам, особенно для лучших игроков, поддержка команды позволила им максимально раскрыть свой физический и технический потенциал. Это привело к значительно более долгим карьерам. Спорт прошёл через несколько циклов, и сегодня он в отличной форме, с великими чемпионами на вершине, такими как Карлос Алькарас и Янник Синнер, которые подняли игру на новый уровень», – приводит слова Агасси Eurosport Spain.