«Чуть-чуть пониже, чем у Синнера и Алькараса». Кафельников — об уровне игры Зверева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников поделился мнением, может ли немецкий теннисист Александр Зверев составить конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу в ближайшее время.

«Думаю, на данный момент, он находится на уровне чуть-чуть пониже, чем Синнер и Алькарас, но если продолжит работать в правильном направлении, теоретически будет составлять им конкуренцию. Правда, уверен, что происходить это будет не на регулярной основе», – сказал Кафельников в видео, размещённом в телеграм-канале First and Red.

В сезоне-2026 Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где в напряжённом матче уступил Алькарасу со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 5:7.

