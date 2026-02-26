«Таланты своего поколения». Агасси — о Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси поделился мнением об уровне игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Я очень благодарен, что играл в ту эпоху. Сейчас их время. Но, если говорить серьёзно, взлёт Карлоса впечатляет. Он сочетает многие выдающиеся качества Роджера, Рафа и Новака. Сила Янника также поражает. Его мощь и стабильность на корте исключительны. Он удивительно высок, а его движение впечатляет для его роста. Эти два игрока закрепились как таланты своего поколения, приятно наблюдать за ними, как они поднимают игру на новый уровень», – приводит слова Агасси Eurosport Spain.