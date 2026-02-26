Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Таланты своего поколения». Агасси — о Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере

«Таланты своего поколения». Агасси — о Карлосе Алькарасе и Яннике Синнере
Комментарии

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси поделился мнением об уровне игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Я очень благодарен, что играл в ту эпоху. Сейчас их время. Но, если говорить серьёзно, взлёт Карлоса впечатляет. Он сочетает многие выдающиеся качества Роджера, Рафа и Новака. Сила Янника также поражает. Его мощь и стабильность на корте исключительны. Он удивительно высок, а его движение впечатляет для его роста. Эти два игрока закрепились как таланты своего поколения, приятно наблюдать за ними, как они поднимают игру на новый уровень», – приводит слова Агасси Eurosport Spain.

Материалы по теме
«У него есть всё, чтобы быть топ-игроком». Медведев сыграет в Дубае с обидчиком Хачанова
«У него есть всё, чтобы быть топ-игроком». Медведев сыграет в Дубае с обидчиком Хачанова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android