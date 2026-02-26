Селехметьева и Захарова вышли в четвертьфинал турнира в Остине в парном разряде

Завершился матч 1/8 финала турнира в Остине в парном разряде, в котором российский дуэт Оксана Селехматьева и Анастасия Захарова победили китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Селехматьева и Захарова реализовали 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц две подачи навылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Ранее Оксана Селехметьева вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в одиночном разряде, обыграв на стадии 1/8 финала представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (92-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 7:5.