Лучано Дардери вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Сантьяго
21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В матче второго круга он обыграл 77-й номер рейтинга ATP из Аргентины Мариано Навоне со счётом 6:3, 3:6, 6:4.
Сантьяго. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 02:10 МСК
77
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|3
|6
21
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Дардери два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Навоне один эйс, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В следующем круге Дардери сыграет с соотечественником Андреа Пеллегрино (137-й номер рейтинга). Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.
