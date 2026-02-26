Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мариано Навоне — Лучано Дардери, результат матча 26 февраля 2026, счёт 1:2, второй круг турнира ATP-250 в Сантьяго

Лучано Дардери вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Сантьяго
Комментарии

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В матче второго круга он обыграл 77-й номер рейтинга ATP из Аргентины Мариано Навоне со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Сантьяго. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 02:10 МСК
Мариано Навоне
77
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 6
         
Лучано Дардери
21
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Дардери два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Навоне один эйс, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге Дардери сыграет с соотечественником Андреа Пеллегрино (137-й номер рейтинга). Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.

Календарь турнира в Сантьяго
Сетка турнира в Сантьяго
Материалы по теме
Флавио Коболли вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android