Лучано Дардери вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Сантьяго

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В матче второго круга он обыграл 77-й номер рейтинга ATP из Аргентины Мариано Навоне со счётом 6:3, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Дардери два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Навоне один эйс, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге Дардери сыграет с соотечественником Андреа Пеллегрино (137-й номер рейтинга). Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.