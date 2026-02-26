Скидки
Теннис

Далибор Сврчина — Флавио Коболли, результат матча 26 февраля 2026, счёт 0:2, второй круг турнира ATP-500 в Акапулько

Флавио Коболли вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Акапулько
Комментарии

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В матче второго круга он обыграл 123-й номер рейтинга ATP из Чехии Далибора Сврчину со счётом 6:4, 6:4.

Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
Далибор Сврчина
123
Чехия
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Флавио Коболли
20
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Коболли восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сврчина два эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Коболли сыграет либо с китайцем У Ибином (142), либо с японцем Со Симабукуро (130). Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.

Календарь турнира в Акапулько
Сетка турнира в Акапулько
Новости. Теннис
