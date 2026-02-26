Флавио Коболли вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Акапулько
20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В матче второго круга он обыграл 123-й номер рейтинга ATP из Чехии Далибора Сврчину со счётом 6:4, 6:4.
Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 03:00 МСК
123
Далибор Сврчина
Д. Сврчина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
20
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Коболли восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сврчина два эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге Коболли сыграет либо с китайцем У Ибином (142), либо с японцем Со Симабукуро (130). Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.
