Флавио Коболли вышел в 1/4 финала турнира ATP-500 в Акапулько

20-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). В матче второго круга он обыграл 123-й номер рейтинга ATP из Чехии Далибора Сврчину со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. В её рамках Коболли восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Сврчина два эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Коболли сыграет либо с китайцем У Ибином (142), либо с японцем Со Симабукуро (130). Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.