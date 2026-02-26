Скидки
Александр Зверев — Миомир Кецманович, результат матча 26 февраля 2026, счет 1:2, 2-й круг ATP-500 в Акапулько

Александр Зверев сенсационно проиграл Кецмановичу во 2-м круге «пятисотника» в Акапулько
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (первый посев), и 84-м в мировом рейтинге сербом Миомиром Кецмановичем. Встреча закончилась победой Кецмановича в трёх сетах — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 03:15 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 6 4
6 		6 3 7 7
         
Миомир Кецманович
84
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Кецманович 13 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил 17 эйсов при двух двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько Миомир Кецманович встретится с 63-й ракеткой мира французом Теренсом Атманом.

