Александр Зверев сенсационно проиграл Кецмановичу во 2-м круге «пятисотника» в Акапулько
В ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (первый посев), и 84-м в мировом рейтинге сербом Миомиром Кецмановичем. Встреча закончилась победой Кецмановича в трёх сетах — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).
Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 03:15 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|6 4
|
|6 3
|7 7
84
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Кецманович 13 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил 17 эйсов при двух двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.
В четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько Миомир Кецманович встретится с 63-й ракеткой мира французом Теренсом Атманом.
Комментарии
