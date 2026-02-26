Александр Зверев сенсационно проиграл Кецмановичу во 2-м круге «пятисотника» в Акапулько

В ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии (первый посев), и 84-м в мировом рейтинге сербом Миомиром Кецмановичем. Встреча закончилась победой Кецмановича в трёх сетах — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Кецманович 13 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Зверев выполнил 17 эйсов при двух двойных ошибках и использовал один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько Миомир Кецманович встретится с 63-й ракеткой мира французом Теренсом Атманом.