Брэндон Накашима — Патрик Кипсон, результат матча 26 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг ATP-500 в Акапулько

Брэндон Накашима обыграл Патрика Кипсона и вышел в четвертьфинал ATP-500 в Акапулько
Комментарии

В ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч второго круга между двумя американцами — 29-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой и 103-м в мировом рейтинге Патриком Кипсоном. Встреча закончилась победой Накашимы в двух сетах — 6:4, 6:4.

Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 05:10 МСК
Брэндон Накашима
29
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Патрик Кипсон
103
США
Патрик Кипсон
П. Кипсон

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Накашима 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Кипсон выполнил три эйса при четырёх двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько Брэндон Накашима встретится с победителем матча между 27-й ракеткой мира Валантеном Вашеро из Монако и 170-м в мировом рейтинге французом Гаэлем Монфисом.

Календарь ATP-500 в Акапулько
Турнирная сетка ATP-500 в Акапулько
