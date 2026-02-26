Брэндон Накашима обыграл Патрика Кипсона и вышел в четвертьфинал ATP-500 в Акапулько

В ночь с 25 на 26 февраля мск на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч второго круга между двумя американцами — 29-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой и 103-м в мировом рейтинге Патриком Кипсоном. Встреча закончилась победой Накашимы в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Накашима 11 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Кипсон выполнил три эйса при четырёх двойных ошибках и не выиграл ни одного брейк-пойнта из двух заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Акапулько Брэндон Накашима встретится с победителем матча между 27-й ракеткой мира Валантеном Вашеро из Монако и 170-м в мировом рейтинге французом Гаэлем Монфисом.