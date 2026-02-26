Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Акапулько
28-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика). Во втором круге он обыграл соотечественника Александра Ковачевича (75-й в рейтинге) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (9:7).
Акапулько. 2-й круг
26 февраля 2026, четверг. 06:05 МСК
28
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 9
|
|6
|6 7
75
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Тиафо девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Ковачевича 19 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Тиафо поспорит с итальянским теннисистом Маттией Беллуччи (110-й в рейтинге).
